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"Кельн" забил шесть мячей "Дармштадту"

"Кельн" на выезде разгромил "Дармштадт" в рамках 18-го тура чемпионата Германии – 6:1.

Чемпионат Германии

18 тур

"Дармштадт 98" - "Кёльн" 1:6

Гол: Сэм, 66 (пен.) - Сулу, 33 (авто.), Осако, 38, 72, Модест, 42, Йойич, 85, Руднев, 89

"Дармштадт": Эссер, Сириджу, Милошевич (Колак, 68), Сулу, Холланд, Хеллер, Гондорф, Нимайер, Розенталь (Федецкий, 46), Сэм, Бойд (Вранчич, 74)

"Кельн": Кесслер, Рауш (Марох, 56), Соренсен, Ольковски, Хайнц, Хектор, Клеменс, Хёгер, Биттенкорт (Йойич, 74), Модест (Руднев, 50), Осако

Предупреждения: Модест, 29, Милошевич, 30, Клеменс, 41, Бойд, 55, Руднев, 65, Хегер, 66

"Ингольштадт 04" - "Гамбург" 3:1

Голы: Гросс, 14, Зуттнер, 22, Коэн, 47, Сакаи, 63

"Ингольштадт 04": Хансен, Хадергьонай, Зуттнер, Брежери, Матип, Рожер, Моралес, Коэн, Гросс (Левельс, 90+2), Лескано (Хинтерзер, 87), Леки (Юнг, 43)

"Гамбург": Матениа, Сакаи, Дуглас, Острцолек (Юнг, 46), Пападопулос, Маврай, Холтби, Грегорич (Мюллер, 68), Костич, Вальдшмидт (Дикмайер, 46), Вуд

Предупреждения: Пападопулос, 44, Сакаи, 77
Теги: Кельн Дармштадт Ингольштадт 04 Гамбург
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