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Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (6)
Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (6)
"Кельн" забил шесть мячей "Дармштадту"
"Кельн" на выезде разгромил "Дармштадт" в рамках 18-го тура чемпионата Германии – 6:1.
Чемпионат Германии
18 тур
"Дармштадт 98" - "Кёльн" 1:6
Гол: Сэм, 66 (пен.) - Сулу, 33 (авто.), Осако, 38, 72, Модест, 42, Йойич, 85, Руднев, 89
"Дармштадт": Эссер, Сириджу, Милошевич (Колак, 68), Сулу, Холланд, Хеллер, Гондорф, Нимайер, Розенталь (Федецкий, 46), Сэм, Бойд (Вранчич, 74)
"Кельн": Кесслер, Рауш (Марох, 56), Соренсен, Ольковски, Хайнц, Хектор, Клеменс, Хёгер, Биттенкорт (Йойич, 74), Модест (Руднев, 50), Осако
Предупреждения: Модест, 29, Милошевич, 30, Клеменс, 41, Бойд, 55, Руднев, 65, Хегер, 66
"Ингольштадт 04" - "Гамбург" 3:1
Голы: Гросс, 14, Зуттнер, 22, Коэн, 47, Сакаи, 63
"Ингольштадт 04": Хансен, Хадергьонай, Зуттнер, Брежери, Матип, Рожер, Моралес, Коэн, Гросс (Левельс, 90+2), Лескано (Хинтерзер, 87), Леки (Юнг, 43)
"Гамбург": Матениа, Сакаи, Дуглас, Острцолек (Юнг, 46), Пападопулос, Маврай, Холтби, Грегорич (Мюллер, 68), Костич, Вальдшмидт (Дикмайер, 46), Вуд
Предупреждения: Пападопулос, 44, Сакаи, 77
Чемпионат Германии
18 тур
"Дармштадт 98" - "Кёльн" 1:6
Гол: Сэм, 66 (пен.) - Сулу, 33 (авто.), Осако, 38, 72, Модест, 42, Йойич, 85, Руднев, 89
"Дармштадт": Эссер, Сириджу, Милошевич (Колак, 68), Сулу, Холланд, Хеллер, Гондорф, Нимайер, Розенталь (Федецкий, 46), Сэм, Бойд (Вранчич, 74)
"Кельн": Кесслер, Рауш (Марох, 56), Соренсен, Ольковски, Хайнц, Хектор, Клеменс, Хёгер, Биттенкорт (Йойич, 74), Модест (Руднев, 50), Осако
Предупреждения: Модест, 29, Милошевич, 30, Клеменс, 41, Бойд, 55, Руднев, 65, Хегер, 66
"Ингольштадт 04" - "Гамбург" 3:1
Голы: Гросс, 14, Зуттнер, 22, Коэн, 47, Сакаи, 63
"Ингольштадт 04": Хансен, Хадергьонай, Зуттнер, Брежери, Матип, Рожер, Моралес, Коэн, Гросс (Левельс, 90+2), Лескано (Хинтерзер, 87), Леки (Юнг, 43)
"Гамбург": Матениа, Сакаи, Дуглас, Острцолек (Юнг, 46), Пападопулос, Маврай, Холтби, Грегорич (Мюллер, 68), Костич, Вальдшмидт (Дикмайер, 46), Вуд
Предупреждения: Пападопулос, 44, Сакаи, 77
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