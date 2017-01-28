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"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
10:46
Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (6)
Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (6)
"Лейпциг" нанес "Хоффенхайму" первое поражение в сезоне, "Бавария" выиграла у "Вердера"
"Лейпциг" в домашнем матче 18-го тура чемпионата Германии обыграл "Хоффенхайм" – 2:1.
Чемпионат Германии
18 тур
"РБ Лейпциг" - "Хоффенхайм" 2:1
Гол: Вернер, 38, Забитцер, 77 - Амири, 19
"РБ Лейпциг": Гулачи, Комппер, Хальстенберг, Орбан, Бернардо, Ильзанкер, Забитцер, Демме, Кейта (Кайзер, 90+1), Вернер (Хедира, 90+3), Поульсен (Зельке, 73)
"Хоффенхайм": Бауман, Хюбнер, Зюле, Кадержабек, Фогт (Шёр, 46), Руди, Цубер, Демирбай, Амири (Салаи, 76), Вагнер, Крамарич (Ут, 63)
Предупреждения: Амири, 26, Поульсен, 36, Комппер, 85, Салаи, 88, Хюбнер, 90, Зельке, 90+3
Удаления: Вагнер, 60
"Вердер" - "Бавария" 1:2
Гол: Крузе, 53 - Роббен, 30, Алаба, 45+2
"Вердер": Видвальд, Бауэр (Бартельс, 71), Мойсандер, Сане, Гарсия (Кайнц, 81), Велькович, Юнузович, Делейни, Гнабри, Писарро (Эггештайн, 20), Крузе
"Бавария": Нойер, Лам, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Киммих, Алонсо, Роббен (Коман, 66), Рибери (Коста, 79), Мюллер (Мюллер, 62), Левандовски
Предупреждения: Бауэр, 42, Гарсия, 72, Юнузович, 75, Эггештайн, 90, Коман, 90+3
Чемпионат Германии
18 тур
"РБ Лейпциг" - "Хоффенхайм" 2:1
Гол: Вернер, 38, Забитцер, 77 - Амири, 19
"РБ Лейпциг": Гулачи, Комппер, Хальстенберг, Орбан, Бернардо, Ильзанкер, Забитцер, Демме, Кейта (Кайзер, 90+1), Вернер (Хедира, 90+3), Поульсен (Зельке, 73)
"Хоффенхайм": Бауман, Хюбнер, Зюле, Кадержабек, Фогт (Шёр, 46), Руди, Цубер, Демирбай, Амири (Салаи, 76), Вагнер, Крамарич (Ут, 63)
Предупреждения: Амири, 26, Поульсен, 36, Комппер, 85, Салаи, 88, Хюбнер, 90, Зельке, 90+3
Удаления: Вагнер, 60
"Вердер" - "Бавария" 1:2
Гол: Крузе, 53 - Роббен, 30, Алаба, 45+2
"Вердер": Видвальд, Бауэр (Бартельс, 71), Мойсандер, Сане, Гарсия (Кайнц, 81), Велькович, Юнузович, Делейни, Гнабри, Писарро (Эггештайн, 20), Крузе
"Бавария": Нойер, Лам, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Киммих, Алонсо, Роббен (Коман, 66), Рибери (Коста, 79), Мюллер (Мюллер, 62), Левандовски
Предупреждения: Бауэр, 42, Гарсия, 72, Юнузович, 75, Эггештайн, 90, Коман, 90+3
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