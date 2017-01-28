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"Челси" разгромил "Брентфорд", "Кристал Пэлас" с крупным счетом уступил "Манчестер Сити"

"Челси" в матче 1/16 финала Кубка Англии разгромил "Брентфорд" со счетом 4:0.

Кубок Англии

1/16 финала

"Челси" - "Брентфорд" 4:0

Голы: Виллиан, 14, Родригес, 21, Иванович, 69, Батшуайи, 81

"Челси": Бегович, Аке, Зума, Терри, Аспиликуэта (Кенеди, 71), Чалоба, Лофтус-Чик, Фабрегас, Виллиан (Иванович, 64), Родригес (Коста, 76), Батшуайи

"Брентфорд": Бентли, Колен, Бьелланд, Барбе, Иган, Дин, Макичран (Кершбаумер, 78), Вудс, Сойерс (Хоган, 64), Йеннарис, Вибе (Хота, 65)

Предупреждения: Колен, 55, Чалоба, 89

"Тоттенхэм" - "Уиком Уондерерс" 4:3

Голы: Хэйс, 23, 36, Мин, 60, Янссен, 64, Томпсон, 83, Алли, 89, Хын Мин, 90+7

"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Дэвис, Картер-Викерс, Виммер (Дембеле, 61), Дайер, Сиссоко, Уинкс, Н'Куду (Янссен, 46), Мин, Онома (Алли, 61)

"Уиком Уондерерс": Блэкмен, Жомбати, Джейкобсон, Стюарт, Пьер, Гейп, О'Найен, Вуд, Акинфенва (Уэстон, 68), Хэйс (Томпсон, 77), Кэшкет (Сондерс, 77)

"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 0:3

Голы: Стерлинг, 41, Сане, 75, Туре, 90+2

"Кристал Пэлас": Хеннесси - Томкинс, Келли, Уорд, Ледли - Ли Чун Юн, Мутч, (Макартур, 69), Таунсенд, Фламини, Шлупп, (Фрайерс, 79), - Бентеке, (Реми, 46).

"Манчестер Сити": Кабальеро - Компани, Клиши, Санья, Коларов - Туре, Делф, Сильва, (Фернандо, 82), Сане, (Нолито, 88), Стерлинг, (Навас, 71), - Габриэл Жезус.

Предупреждения: Туре, 30, Мутч, 32, Стерлинг, 36, Келли, 56, Санья, 58

Предупреждения: Жомбати, 42, Уинкс, 54, О'Найен, 54, Янссен, 69, Гейп, 78, Джейкобсон, 83, Стюарт, 90+2
Теги: Челси Кристал Пэлас Манчестер Сити
Сегодня, 20:11
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№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 21:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
между тем Иванович опять забил
Регистрация: 27.08.2008
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