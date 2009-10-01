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"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
Аарон Оланаре вновь стал игроком ЦСКА
Нападающий Аарон Оланаре вернулся в ЦСКА, сообщает официальный сайт московского клуба.
22-летний нигериец подписал с "армейцами" соглашение сроком на четыре с половиной года. Футболист уже прибыл на сбор ЦСКА в Испании.
22-летний нигериец подписал с "армейцами" соглашение сроком на четыре с половиной года. Футболист уже прибыл на сбор ЦСКА в Испании.
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