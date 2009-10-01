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Аарон Оланаре вновь стал игроком ЦСКА

Нападающий Аарон Оланаре вернулся в ЦСКА, сообщает официальный сайт московского клуба.

22-летний нигериец подписал с "армейцами" соглашение сроком на четыре с половиной года. Футболист уже прибыл на сбор ЦСКА в Испании.
Теги: Оланаре ЦСКА
Сегодня, 20:12
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24
(3)
№24 Написал: Butcher (Сегодня, 21:22) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: prime
китайцы его подлечили и он опять нужен стал

Сосни Xуйца


— Что говорят врачи? Когда операция?

— Где-то через неделю. В Германии. К счастью, травма не настолько серьезна, как изначально говорили. У меня надорваны боковые связки колена.

— Учитывая то, что права на вас принадлежат китайскому «Гуанчжоу Фули», а в ЦСКА вы в аренде, какой из клубов принимает решения по вашему медицинскому обслуживанию?

— Сейчас я игрок ЦСКА, моя аренда заканчивается в конце сезона, поэтому все подобные вопросы решают в Москве.
Регистрация: 20.12.2015
№23 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 21:21) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: jeck324
Да нам не привыкать


Даже немного сочувствую вам, обосранным...
Регистрация: 26.01.2007
№22 Написал: prime Пенза (Сегодня, 21:18) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Egorysche
что ЦСКА "кинул" игрока?

конечно кинул
китайцы его подлечили и он опять нужен стал
Регистрация: 2.08.2009
№21 Написал: Butcher (Сегодня, 21:17) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: jeck324
Да нам не привыкать вас

Подстилочка ты наша, посмотри последние 30 матчей хотя бы между ЦСКА и шпартальке. Привыкнуть ты мог только к конскому елдаку между булок своих smile
Регистрация: 20.12.2015
№20 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 21:15) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Хотел бы увидеть Садыринский ЦСКА, и его последователя - Долматова...какая моллодежь, какая игра.. просто патсаны итграли в своё удовольствие...на крыльях... Дай Бог Ганчеренко КРАСИВУЮ ПО ИГРЕ КОМАНДУ построить... ЦСКА- это легенда, и потому должна играть , как её лучшие лидеры.. КОМАНДА ЛЕЙТЕНАНТОВ
Регистрация: 20.10.2012
№19 Написал: jeck324 (Сегодня, 21:06) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Цитата: jeck324
Нах у й вы нам обосрались


И как вы себя после этого чувствуете? Помылись уже или всё воняете?

Да нам не привыкать вас е бать,чудики blush . Всего хорошего


--------------------
Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016
№18 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 21:01) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: jeck324
Нах у й вы нам обосрались


И как вы себя после этого чувствуете? Помылись уже или всё воняете?
Регистрация: 26.01.2007
№17 Написал: jeck324 (Сегодня, 20:54) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Egorysche
ну и где те свиньи что хрюкали про то что ЦСКА "кинул" игрока??? это у вас в красно-белом дерьме игрока могут кинуть

Угомонись чудо. Нах у й вы нам обосрались вместе со своими оланарами.)))


--------------------
Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016
№16 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 20:51) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
прошлый сезон у него хорошая игра перед травмой пошла.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№15 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 20:46) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Хорошо!
Успел бы ещё потренироваться на сборах было бы отлично.
Регистрация: 12.02.2014
№14 Написал: Terror Against Terror (Сегодня, 20:45) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Отличная новость, надеюсь принесёт много пользы.
Регистрация: 18.11.2016
№13 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:45) #
  • +2
  •  (8)

Состав пополнятся ,желаю удачи.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№12 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:40) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: FCSKA
может Думбия..


Ну, уж точно не Траоре...
Регистрация: 26.01.2007
№11 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 20:32) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
по двум играм за нас- понравился... наглый и напористой... как дальше? .. может Думбия..может просто пришёл....Надежда, ты помираешь последней..
Регистрация: 20.10.2012
№10 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Сегодня, 20:31) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
tfu,
Спасибо на добром слове!)
Регистрация: 30.10.2012
№9 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 20:30) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
С возвращением!
Регистрация: 27.07.2013
№8 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:27) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Неплохой игрок.Удачи.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:26) #
  • 0
  •  (10)

Надеюсь, ему в контракте запретили "кульбитно" праздновать голы?

Цитата: mikelo73
у Коней видимо проблемы с финансами


Вы последние лет восемь проспали?
Регистрация: 26.01.2007
№6 Написал: Butcher (Сегодня, 20:25) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Поздравляем smirk

laughing
Регистрация: 20.12.2015
№5 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 20:24) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
у Коней видимо проблемы с финансами раз берут бывших игроков с залеченными травмами в Китае после аренды. Да неблагодарные работотдатели видимо берут напа уже ввиду полной безнадеги ...экономим на всех и на всем ...
Регистрация: 18.03.2012
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:21) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
У него же кресты были вроде,ну может не будет таким бревном как трауре.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:18) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Хороший игрок! Поздравляю


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 20:16) #
  • -2
  •  (22)

ну и где те свиньи что хрюкали про то что ЦСКА "кинул" игрока??? это у вас в красно-белом дерьме игрока могут кинуть
Регистрация: 26.03.2015
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:15) #
  • +2
  •  (4)

Поздравляем smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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