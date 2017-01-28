Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:27
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Ростов" сыграл вничью с польским клубом
На сборе в Турции "Ростов" сыграл с клубом "Ягеллония" из города Белостока, который лидирует после 20 туров в чемпионате Польши. Встреча завершилась ничьей – 2:2.
В составе российской команды забитые мячи на свой счёт записали Валерий Ярошенко и Дмитрий Полоз, который отличился при счёте 1:2 на 89-й минуте матча.
В составе российской команды забитые мячи на свой счёт записали Валерий Ярошенко и Дмитрий Полоз, который отличился при счёте 1:2 на 89-й минуте матча.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.