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"Ростов" сыграл вничью с польским клубом

На сборе в Турции "Ростов" сыграл с клубом "Ягеллония" из города Белостока, который лидирует после 20 туров в чемпионате Польши. Встреча завершилась ничьей – 2:2.

В составе российской команды забитые мячи на свой счёт записали Валерий Ярошенко и Дмитрий Полоз, который отличился при счёте 1:2 на 89-й минуте матча.
Теги: Ростов
Сегодня, 20:13
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