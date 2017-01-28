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Ласина Траоре заинтересовал хихонский "Спортинг"

"Спортинг" из Хихона заинтересован в услугах форварда ЦСКА Ласина Траоре, сообщает lavozdeasturias.es.

В услугах Траоре также заинтересован турецкий "Бешикташ", однако в последние часы последовало предложение и от испанского клуба.

Траоре выступает за ЦСКА на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Монако".
Теги: Траоре ЦСКА Спортинг Хихон
Сегодня, 20:28
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№4 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 20:51) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Сказки от Селюка и компании -глупость ...просто Селюку надо "продать" и как можно дороже..
Регистрация: 18.03.2012
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:42) #
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Уж поскорее бы. Пусть лучше Федя играет...
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:33) #
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Сказки от Селюка....((((

Скоро на Авито объявление разместит....))
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Butcher (Сегодня, 20:31) #
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  •  (4)

blush
Регистрация: 20.12.2015
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