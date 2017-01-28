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17:27
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
Ласина Траоре заинтересовал хихонский "Спортинг"
"Спортинг" из Хихона заинтересован в услугах форварда ЦСКА Ласина Траоре, сообщает lavozdeasturias.es.
В услугах Траоре также заинтересован турецкий "Бешикташ", однако в последние часы последовало предложение и от испанского клуба.
Траоре выступает за ЦСКА на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Монако".
В услугах Траоре также заинтересован турецкий "Бешикташ", однако в последние часы последовало предложение и от испанского клуба.
Траоре выступает за ЦСКА на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Монако".
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