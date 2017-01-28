Корентен Толиссо попал в сферу интересов "Ювентуса"

Полузащитник "Лиона" Корентен Толиссо может перебраться в "Ювентус", утверждает Football Italia.



Футболист может перебраться в стан тринцев в конце текущего сезона. Возможный трансфер обойдётся "старой синьоре" в 40 миллионов евро.