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17:27
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
Корентен Толиссо попал в сферу интересов "Ювентуса"
Полузащитник "Лиона" Корентен Толиссо может перебраться в "Ювентус", утверждает Football Italia.
Футболист может перебраться в стан тринцев в конце текущего сезона. Возможный трансфер обойдётся "старой синьоре" в 40 миллионов евро.
Футболист может перебраться в стан тринцев в конце текущего сезона. Возможный трансфер обойдётся "старой синьоре" в 40 миллионов евро.
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