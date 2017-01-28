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Корентен Толиссо попал в сферу интересов "Ювентуса"

Полузащитник "Лиона" Корентен Толиссо может перебраться в "Ювентус", утверждает Football Italia.

Футболист может перебраться в стан тринцев в конце текущего сезона. Возможный трансфер обойдётся "старой синьоре" в 40 миллионов евро.
Теги: Ювентус Лион Трансферы
Сегодня, 20:43
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