"Атлетико" сыграл вничью с "Алавесом"

"Атлетико" в матче 20-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с "Алавесом" со счетом 0:0.



Чемпионат Испании



20 тур



"Алавес" - "Атлетико" М 0:0



"Алавес": Пачеко, Франсуа, Феддаль, Лагуардия, Фемения, Ману, Камараса (Сантос, 77), Льоренте, Гомес (Мендес, 65), Брум, Токеро (Карлос, 84)



"Атлетико": Мойя, Врсалько, Луис, Хименес (Савич, 56), Годин, Коке, Гайтан, Сауль, Феррейра-Карраско (Торрес, 62), Гамейро (Корреа, 60), Гризманн



Предупреждения: Хименес, 46, Льоренте, 54, Брум, 82, Годин, 90+4, Ману, 90+4