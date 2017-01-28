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"Атлетико" сыграл вничью с "Алавесом"

"Атлетико" в матче 20-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с "Алавесом" со счетом 0:0.

Чемпионат Испании

20 тур

"Алавес" - "Атлетико" М 0:0

"Алавес": Пачеко, Франсуа, Феддаль, Лагуардия, Фемения, Ману, Камараса (Сантос, 77), Льоренте, Гомес (Мендес, 65), Брум, Токеро (Карлос, 84)

"Атлетико": Мойя, Врсалько, Луис, Хименес (Савич, 56), Годин, Коке, Гайтан, Сауль, Феррейра-Карраско (Торрес, 62), Гамейро (Корреа, 60), Гризманн

Предупреждения: Хименес, 46, Льоренте, 54, Брум, 82, Годин, 90+4, Ману, 90+4
Теги: Алавес Атлетико
Сегодня, 20:52
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