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Владимир Стржалковский: с Панченко ведутся переговоры, "Динамо" - это его команда

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковски заявил, что клуб планирует сохранить в составе нападающего Кирилла Панченко.

"С Панченко ведутся переговоры. Здорово, что он проявил себя в "Динамо". Лидерские качества у него есть – когда на него играют, он проявляется как лидер, а если вокруг него футболисты одинакового уровня или даже чуть повыше – он немного теряется. Думаю, "Динамо" – это его команда, здесь он, безусловно, лидер. В случае его согласия выкупим трансфер – он необходим нам для успешного выступления в премьер-лиге", - сказал Стржаловски в эфире телеканала "Матч ТВ".
Теги: Панченко Динамо
Сегодня, 21:07
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№2 Написал: Lacan (Сегодня, 21:27) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Динамо решит задачу выхода в РПЛ, - это сейчас у никого не вызывает сомнений- слишком велика разница в классе Динамо и других команд! А финансирование именно сейчас решается и решится положительным образом!
Регистрация: 27.09.2011
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 21:12) #
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Как можно об этом говорить если у Динамо бюджет не сформирован , и команда ещё не вышла в Премьер лигу?А выйти Вам будет трудно при Вашем не понятном состоянии,кто генеральный спонсор, в Динамо сначала говорят а потом думают.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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