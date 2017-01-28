Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:27
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
Владимир Стржалковский: с Панченко ведутся переговоры, "Динамо" - это его команда
Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковски заявил, что клуб планирует сохранить в составе нападающего Кирилла Панченко.
"С Панченко ведутся переговоры. Здорово, что он проявил себя в "Динамо". Лидерские качества у него есть – когда на него играют, он проявляется как лидер, а если вокруг него футболисты одинакового уровня или даже чуть повыше – он немного теряется. Думаю, "Динамо" – это его команда, здесь он, безусловно, лидер. В случае его согласия выкупим трансфер – он необходим нам для успешного выступления в премьер-лиге", - сказал Стржаловски в эфире телеканала "Матч ТВ".
"С Панченко ведутся переговоры. Здорово, что он проявил себя в "Динамо". Лидерские качества у него есть – когда на него играют, он проявляется как лидер, а если вокруг него футболисты одинакового уровня или даже чуть повыше – он немного теряется. Думаю, "Динамо" – это его команда, здесь он, безусловно, лидер. В случае его согласия выкупим трансфер – он необходим нам для успешного выступления в премьер-лиге", - сказал Стржаловски в эфире телеканала "Матч ТВ".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.