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"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Лилль" в гостях обыграл "Лион"
Чемпионат Франции
22 тур
"Лион" - "Лилль" 1:2
Гол: Ляказетт, 86 (пен.) - Бензия 40, 80 (пен.)
"Лион": Лопеш, Рафаэл, Морель, Маммана, Янга-Мбива, Толиссо, Гоналон (Геззаль, 83), Вальбуэна, Фекир (Дардер, 67), Депай (Корне, 67), Ляказетт
"Лилль": Эньяма, Коршья, Пальмьери, Берья, Баша (Сунзу, 49), Сумаоро, Амаду (Биссума, 86), Санкаре, Ботяк (Терье, 76), де Превиль, Бензия
Предупреждения: Санкаре, 16, Вальбуэна, 58, Ботяк, 76, Биссума, 90+5
22 тур
"Лион" - "Лилль" 1:2
Гол: Ляказетт, 86 (пен.) - Бензия 40, 80 (пен.)
"Лион": Лопеш, Рафаэл, Морель, Маммана, Янга-Мбива, Толиссо, Гоналон (Геззаль, 83), Вальбуэна, Фекир (Дардер, 67), Депай (Корне, 67), Ляказетт
"Лилль": Эньяма, Коршья, Пальмьери, Берья, Баша (Сунзу, 49), Сумаоро, Амаду (Биссума, 86), Санкаре, Ботяк (Терье, 76), де Превиль, Бензия
Предупреждения: Санкаре, 16, Вальбуэна, 58, Ботяк, 76, Биссума, 90+5
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