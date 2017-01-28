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"Лилль" в гостях обыграл "Лион"

Чемпионат Франции

22 тур

"Лион" - "Лилль" 1:2

Гол: Ляказетт, 86 (пен.) - Бензия 40, 80 (пен.)

"Лион": Лопеш, Рафаэл, Морель, Маммана, Янга-Мбива, Толиссо, Гоналон (Геззаль, 83), Вальбуэна, Фекир (Дардер, 67), Депай (Корне, 67), Ляказетт

"Лилль": Эньяма, Коршья, Пальмьери, Берья, Баша (Сунзу, 49), Сумаоро, Амаду (Биссума, 86), Санкаре, Ботяк (Терье, 76), де Превиль, Бензия

Предупреждения: Санкаре, 16, Вальбуэна, 58, Ботяк, 76, Биссума, 90+5
Теги: Лилль Лион
Сегодня, 21:08
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