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Рафаэль Бенитес: мы недооценили "Оксфорд"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес прокомментировал поражение своей команды в матче против "Оксфорда" (0:3) в 1/16 финала Кубка Англии.

"Мы недооценили "Оксфорд". Мы не использовали наши шансы в первом тайме, а соперник реализовал. Мы должны отметить, как соперник боролся за результат. Мы же сделали слишком много ошибок. Мне жаль наших болельщиков", - цитирует Бенитеса ВВС.
Теги: Бенитес Ньюкасл
Сегодня, 21:10
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