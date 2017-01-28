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17:27
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
Рафаэль Бенитес: мы недооценили "Оксфорд"
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес прокомментировал поражение своей команды в матче против "Оксфорда" (0:3) в 1/16 финала Кубка Англии.
"Мы недооценили "Оксфорд". Мы не использовали наши шансы в первом тайме, а соперник реализовал. Мы должны отметить, как соперник боролся за результат. Мы же сделали слишком много ошибок. Мне жаль наших болельщиков", - цитирует Бенитеса ВВС.
"Мы недооценили "Оксфорд". Мы не использовали наши шансы в первом тайме, а соперник реализовал. Мы должны отметить, как соперник боролся за результат. Мы же сделали слишком много ошибок. Мне жаль наших болельщиков", - цитирует Бенитеса ВВС.
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