Маурисио Почеттино: в Кубке Англии может случиться всякое

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды в матче против "Уикомба" (4:3) в 1/16 финала Кубка Англии.



"Это Кубок Англии. Здесь может случиться всякое. "Уикомб" играл очень, очень хорошо в первом тайме. Во второй половине матча мы вернулись на свой уровень, стали играть лучше. В футболе без удачи невозможно победить. С последним шансом мы забили и выиграли. "Уикомб" играл очень хорошо", - цитирует Почеттино ВВС.