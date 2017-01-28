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17:27
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
Маурисио Почеттино: в Кубке Англии может случиться всякое
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды в матче против "Уикомба" (4:3) в 1/16 финала Кубка Англии.
"Это Кубок Англии. Здесь может случиться всякое. "Уикомб" играл очень, очень хорошо в первом тайме. Во второй половине матча мы вернулись на свой уровень, стали играть лучше. В футболе без удачи невозможно победить. С последним шансом мы забили и выиграли. "Уикомб" играл очень хорошо", - цитирует Почеттино ВВС.
"Это Кубок Англии. Здесь может случиться всякое. "Уикомб" играл очень, очень хорошо в первом тайме. Во второй половине матча мы вернулись на свой уровень, стали играть лучше. В футболе без удачи невозможно победить. С последним шансом мы забили и выиграли. "Уикомб" играл очень хорошо", - цитирует Почеттино ВВС.
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