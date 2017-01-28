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Антонио Конте: мы должны будем найти Ивановичу правильную замену

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал победу своей команды в матче против "Брентфорда" (4:0) в 1/16 финала Кубка Англии.

"Я доволен и рад победе команды. Важно было увидеть, что все игроки команды отдаются на поле полностью. Теперь надо готовиться к трудной игре против "Ливерпуля". По поводу ухода Ивановича - нам нужно уважать решение игрока. Он - легенда клуба. Мы увидим, что произойдет в ближайшие три дня. Иванович очень важен для нас. Мы должны будем найти правильную замену. В противном случае, он счастлив будет остаться в команде", - приводит его слова ВВС.
Теги: Конте Иванович Челси
Сегодня, 21:22
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