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17:27
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
Антонио Конте: мы должны будем найти Ивановичу правильную замену
Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал победу своей команды в матче против "Брентфорда" (4:0) в 1/16 финала Кубка Англии.
"Я доволен и рад победе команды. Важно было увидеть, что все игроки команды отдаются на поле полностью. Теперь надо готовиться к трудной игре против "Ливерпуля". По поводу ухода Ивановича - нам нужно уважать решение игрока. Он - легенда клуба. Мы увидим, что произойдет в ближайшие три дня. Иванович очень важен для нас. Мы должны будем найти правильную замену. В противном случае, он счастлив будет остаться в команде", - приводит его слова ВВС.
"Я доволен и рад победе команды. Важно было увидеть, что все игроки команды отдаются на поле полностью. Теперь надо готовиться к трудной игре против "Ливерпуля". По поводу ухода Ивановича - нам нужно уважать решение игрока. Он - легенда клуба. Мы увидим, что произойдет в ближайшие три дня. Иванович очень важен для нас. Мы должны будем найти правильную замену. В противном случае, он счастлив будет остаться в команде", - приводит его слова ВВС.
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