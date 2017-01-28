Определены места проведения отборочных матчей сборной Италии

Сборная Италии в рамках отборочного турнира к ЧМ-2018 сыграет против Лихтенштейна и Израиля, 11 июня и 5 сентября соответственно.



Первый матч пройдет на стадионе "Фриули" в Удине, второй - на стадионе "Читта-дель-Триколоре" в Реджо-Эмилии.