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Определены места проведения отборочных матчей сборной Италии

Сборная Италии в рамках отборочного турнира к ЧМ-2018 сыграет против Лихтенштейна и Израиля, 11 июня и 5 сентября соответственно.

Первый матч пройдет на стадионе "Фриули" в Удине, второй - на стадионе "Читта-дель-Триколоре" в Реджо-Эмилии.
Теги: Сборная России
Сегодня, 21:44
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