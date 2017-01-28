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Альваро Мората не намерен покидать "Реал"

Нападающий "Реала" Альваро Мората в твиттере опроверг слухи о своем намерении покинуть "Королевский клуб".

"Скажите "Хала, Мадрид!", и это навсегда! Это "Реал", и мы в клубе до смерти!" - написал Мората.
Теги: Мората Реал
Сегодня, 22:10
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