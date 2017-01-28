Фрэнк Лэмпард: я отклонил несколько предложений от английских клубов

Экс-полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что пока изучает варианты продолжения своей карьеры.



"Часть меня не намерена покидать футбол. Не хочется потом мучиться мыслями о том, что можно было ещё немного поиграть. Я отклонил несколько предложений от английских клубов, так как пока не принял окончательного решения. После игры за "Челси" и "Манчестер Сити" у меня нет желания бороться за выживание. Сейчас нужно всё проанализировать. Возможно, ещё появится какое-то интересное предложение. Но пока его нет", - цитирует Лэмпарда Daily Mail.