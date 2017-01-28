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Дубль Кокорина принес "Зениту" победу над "Легией"

"Зенит" обыграл польскую "Легию" в контрольном матче.

Товарищеский матч

"Зенит" - "Легия" 2:0

Голы: Кокорин, 27, 35

"Зенит": Лодыгин (Бабурин, 46), Кришито, Нету, Анюков, Жулиано (Данни, 64), Могилевец (Маурисио, 46), Шатов (Лесовой, 81), Гарсия, Жирков, Кокорин (Юсупов, 64), Дзюба

"Легия": Маляж, Паздан (Червински, 46), Домбровски (Брозь, 46), Глоушек (Надь, 61), Енджейчик, Йодловец (Александров, 74), Копчински, Радович (Шиманьский, 70), Гильерме (Кухарчик, 46), Хямяляйнен (Чима, 61), Казаишвили (Урбаньский, 74)

Предупреждения: Маурисио, 51, Кришито, 56
Теги: Зенит Легия
Сегодня, 22:22
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28
(4)
№28 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:05) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
Цитата: sanyapytilin
У меня абонемент. Я хожу на каждый домашний матч ЦСКА. Лично ко мне какие вопросы. За других отвечать нет желания.

я у тебя конечно скрин не буду спрашивать,поверю на слово,но вас послушать каждый подобное говорит,но по факту то цифры на домашних матчах просто плачевные,в Химках вам добираться якобы не удобно,говорили вот будет новая арена,новая арена построилась все тоже самое,просто ответь на вопрос:Что вам сейчас мешает заполнять в полной мере стадион?

Еще раз повторю, ко мне какие вопросы? Высылай почту в личку, я тебе фото пришлю.
Регистрация: 6.01.2006
№27 Написал: скальп (Сегодня, 23:04) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: sanyapytilin
У меня абонемент. Я хожу на каждый домашний матч ЦСКА. Лично ко мне какие вопросы. За других отвечать нет желания.

я у тебя конечно скрин не буду спрашивать,поверю на слово,но вас послушать каждый подобное говорит,но по факту то цифры на домашних матчах просто плачевные,в Химках вам добираться якобы не удобно,говорили вот будет новая арена,новая арена построилась все тоже самое,просто ответь на вопрос:Что вам сейчас мешает заполнять в полной мере стадион?
Регистрация: 24.12.2016
№26 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 23:01) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Я так понимаю,смотрел матч???С чего бы??[/quote]
Интересно было,между делом глянуть что там цыган лепит.
Регистрация: 3.11.2016
№25 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:00) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
Цитата: sanyapytilin
Ради потехи. Зайдешь, свиней почитаешь, и настроение поднимается от вашей тупости. Как без этого сайта? Где еще такая концентрация поросят узколобых?!

потому что вы с вашими полтора землекопами и на юкозовке загнулись и на цска на домашних матчах та же картина,вот и нашли себе тут приют из за угла подглядывать,пользуйтесь нашей добротой что же с вами мерзавцами сделаешь)

У меня абонемент. Я хожу на каждый домашний матч ЦСКА. Лично ко мне какие вопросы. За других отвечать нет желания.
Регистрация: 6.01.2006
№24 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:59) #
  • +3
  •  (3)
online

Кокорину удачи! В Динамо не срослось может в Зените попрет!
Регистрация: 11.04.2016
№23 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кристоф
Цитата: sanyapytilin
Вероятно, ты дерьма кусок, можешь меня не комментировать.

А я вот с удовольствием с тобой общаюсь. Мне нравится дебилов ставить на место. Так что Сашка предстоят нам еще долгие и утомительные разговоры.

На место ты меня поставить ну никак не можешь, ибо не хватит ни сил, ни мозгов. А вот перднуть исподтишка про мою семью(совсем не тонко и не умно) - это, пожалуйста. Поэтому, поставь на место свои анализы, а то мало ли...
Регистрация: 6.01.2006
№22 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:58) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
Трудно себе представить, быстрее, невозможно, чтобы Дзюба пробил, как Кокорин с первым голом, а со вторым голом Кокорина ему потребовалось бы минимум три раза коснуться мяча. Дзюба, по прежнему, не может ни продавить, ни головой пробить, просто бегал без толку туды-сюды. Не его такая игра, не его.

Каждый раз одно и тоже. Забивает Кокорин -говно льется на Дзюбу. Забивает Дзюба - вспоминают о шампанском Кокорина.
Регистрация: 19.03.2010
№21 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 22:54) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: wir sind die besten
Могилевец, к сожалению, не тянет...

Могилевец, Рязанцев, Маурисио, Керж мл., Лука Джорджевич - на выход. Колю - в Бельгию, заслужил. Ивановича с Преппером - на вход. Лесового из Зенита 2 в первый перевести. И все будет ок!)
Регистрация: 5.05.2009
№20 Написал: Кристоф (Сегодня, 22:52) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Вероятно, ты дерьма кусок, можешь меня не комментировать.

А я вот с удовольствием с тобой общаюсь. Мне нравится дебилов ставить на место. Так что Сашка предстоят нам еще долгие и утомительные разговоры.
Регистрация: 16.08.2008
№19 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:49) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Могилевец, к сожалению, не тянет...
Регистрация: 15.12.2013
№18 Написал: vertel латвия (Сегодня, 22:49) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Asstor Евросоюз (Сегодня, 22:29) #
Зенит одержал уверенную победу на классе.Коко выстрелил дуплетом,а вот Дзюба увы...
Да, уж! Трудно себе представить, быстрее, невозможно, чтобы Дзюба пробил, как Кокорин с первым голом, а со вторым голом Кокорина ему потребовалось бы минимум три раза коснуться мяча. Дзюба, по прежнему, не может ни продавить, ни головой пробить, просто бегал без толку туды-сюды. Не его такая игра, не его.
Регистрация: 13.11.2009
№17 Написал: скальп (Сегодня, 22:46) #
  • -5
  •  (9)

Цитата: dyadenka
Если нас не будет, скажете что за спортак болеет вся страна.

вся не вся,но большая ее часть,а шведскую провинцию никто и в расчет не берет,нам чужого не нужно)
Регистрация: 24.12.2016
№16 Написал: Ваганыч (Сегодня, 22:45) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: dyadenka

Если нас не будет, скажете что за спортак болеет вся страна.

Глупенькой , если вас здесь нибудет , то никто не заметит....чучело ....


--------------------
с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№15 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:45) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кристоф
Цитата: sanyapytilin
Где еще такая концентрация поросят узколобых?!

Там где ты живешь вероятно.

Вероятно, ты дерьма кусок, можешь меня не комментировать. Я понимаю, подмывает, но ты мне совершенно неинтересен. Есть среди ваших 3-4 человека, с которыми можно пообщаться, а ты на стене засохнешь, никто и не заметит
Регистрация: 6.01.2006
№14 Написал: скальп (Сегодня, 22:44) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: sanyapytilin
Ради потехи. Зайдешь, свиней почитаешь, и настроение поднимается от вашей тупости. Как без этого сайта? Где еще такая концентрация поросят узколобых?!

потому что вы с вашими полтора землекопами и на юкозовке загнулись и на цска на домашних матчах та же картина,вот и нашли себе тут приют из за угла подглядывать,пользуйтесь нашей добротой что же с вами мерзавцами сделаешь)
Регистрация: 24.12.2016
№13 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 22:43) #
  • +2
  •  (6)

Легия - это боль, унижение и разочарование...врата в концентрационный лагерь отчаяния и безысходности. Нельзя с ними в футбол играть.
Регистрация: 6.08.2016
№12 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 22:41) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: скальп
Цитата: dyadenka
Свинячий сайт!!!!!!!

и зачем ты здесь тогда?

Если нас не будет, скажете что за спортак болеет вся страна.
Регистрация: 5.11.2010
№11 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 22:40) #
  • +3
  •  (7)

Саша красавец. Гол и с левой и с правой ноги положил. Ждем такой результативности в официальных играх!
Регистрация: 5.05.2009
№10 Написал: Кристоф (Сегодня, 22:40) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Где еще такая концентрация поросят узколобых?!

Там где ты живешь вероятно.
Регистрация: 16.08.2008
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:38) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
Цитата: dyadenka
Свинячий сайт!!!!!!!

и зачем ты здесь тогда?

Ради потехи. Зайдешь, свиней почитаешь, и настроение поднимается от вашей тупости. Как без этого сайта? Где еще такая концентрация поросят узколобых?!
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: pasha Киров (Сегодня, 22:36) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: сектант
,забавно что воспитанник Спартака капитанил в зените

Я так понимаю,смотрел матч???С чего бы??


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№7 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:33) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Из 3 комментов о победе зенита,2 про Спартак..Сколько же в вас говна!Радуйтесь своей игре,но нет вы все равно срете!зенит с победой,забавно что воспитанник Спартака капитанил в зените))))
Регистрация: 3.11.2016
№6 Написал: скальп (Сегодня, 22:33) #
  • -4
  •  (12)

Цитата: dyadenka
Свинячий сайт!!!!!!!

и зачем ты здесь тогда?
Регистрация: 24.12.2016
№5 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 22:31) #
  • +2
  •  (6)

Ну вот и славно
Регистрация: 15.08.2016
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:31) #
  • -1
  •  (11)

Цитата: dyadenka
Кокоша КРАСАВА! Я всегда в него верил!

Молли?....
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:30) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
Ну хоть кто-то может легию обыграть. Молодцы.
Свиньям учиться.
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 22:29) #
  • +2
  •  (6)

Зенит одержал уверенную победу на классе.Коко выстрелил дуплетом,а вот Дзюба увы...
Регистрация: 24.10.2012
№1 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 22:29) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Свинячий сайт!!!!!!! А своей "великой победе" над детьми жилины сразу после окончания матча. О нашей через 40 минут. Но это и понятно! Злит их победа классной команды над той, которая их выносила. Кокоша КРАСАВА! Я всегда в него верил! Гол на загляденье!
Регистрация: 5.11.2010
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