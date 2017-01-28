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23:08
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Фредерик Антц: тяжело проигрывать со счётом 1:5, но такова разница между "Монпелье" и "Марселем"
21:35
Владимир Стржалковский: тренер команды не может заставить дорогостоящих футболистов играть на соответствующем уровне (2)
Владимир Стржалковский: тренер команды не может заставить дорогостоящих футболистов играть на соответствующем уровне (2)
17:27
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
Дубль Кокорина принес "Зениту" победу над "Легией"
"Зенит" обыграл польскую "Легию" в контрольном матче.
Товарищеский матч
"Зенит" - "Легия" 2:0
Голы: Кокорин, 27, 35
"Зенит": Лодыгин (Бабурин, 46), Кришито, Нету, Анюков, Жулиано (Данни, 64), Могилевец (Маурисио, 46), Шатов (Лесовой, 81), Гарсия, Жирков, Кокорин (Юсупов, 64), Дзюба
"Легия": Маляж, Паздан (Червински, 46), Домбровски (Брозь, 46), Глоушек (Надь, 61), Енджейчик, Йодловец (Александров, 74), Копчински, Радович (Шиманьский, 70), Гильерме (Кухарчик, 46), Хямяляйнен (Чима, 61), Казаишвили (Урбаньский, 74)
Предупреждения: Маурисио, 51, Кришито, 56
Товарищеский матч
"Зенит" - "Легия" 2:0
Голы: Кокорин, 27, 35
"Зенит": Лодыгин (Бабурин, 46), Кришито, Нету, Анюков, Жулиано (Данни, 64), Могилевец (Маурисио, 46), Шатов (Лесовой, 81), Гарсия, Жирков, Кокорин (Юсупов, 64), Дзюба
"Легия": Маляж, Паздан (Червински, 46), Домбровски (Брозь, 46), Глоушек (Надь, 61), Енджейчик, Йодловец (Александров, 74), Копчински, Радович (Шиманьский, 70), Гильерме (Кухарчик, 46), Хямяляйнен (Чима, 61), Казаишвили (Урбаньский, 74)
Предупреждения: Маурисио, 51, Кришито, 56
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