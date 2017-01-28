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Владимир Стржалковский: тренер команды не может заставить дорогостоящих футболистов играть на соответствующем уровне (2)
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17:27
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Кьево" одержал победу над "Лацио"
"Кьево" в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии обыграл "Лацио" - 1:0.
Чемпионат Италии
22 тур
"Лацио" - "Кьево" 0:1
Гол: Инглесе, 90
"Лацио": Стракоша, Баста (Ломбарди, 83), Раду (Альберто, 76), де Врей, Худт, Билья, Пароло, Милинкович-Савич, Андерсон, Лулич, Джорджевич (Росси, 76)
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Гобби, Сполли (Дайнелли, 79), Гамберини, Радованович, Бастьен (Ригони, 80), де Гузман (Иско, 64), Бирса, Хетемай, Инглесе
Предупреждения: Милинкович-Савич, 30, Каччиаторе, 45, Иско, 70, Лулич, 85
Чемпионат Италии
22 тур
"Лацио" - "Кьево" 0:1
Гол: Инглесе, 90
"Лацио": Стракоша, Баста (Ломбарди, 83), Раду (Альберто, 76), де Врей, Худт, Билья, Пароло, Милинкович-Савич, Андерсон, Лулич, Джорджевич (Росси, 76)
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Гобби, Сполли (Дайнелли, 79), Гамберини, Радованович, Бастьен (Ригони, 80), де Гузман (Иско, 64), Бирса, Хетемай, Инглесе
Предупреждения: Милинкович-Савич, 30, Каччиаторе, 45, Иско, 70, Лулич, 85
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