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"Кьево" одержал победу над "Лацио"

"Кьево" в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии обыграл "Лацио" - 1:0.

Чемпионат Италии

22 тур

"Лацио" - "Кьево" 0:1

Гол: Инглесе, 90

"Лацио": Стракоша, Баста (Ломбарди, 83), Раду (Альберто, 76), де Врей, Худт, Билья, Пароло, Милинкович-Савич, Андерсон, Лулич, Джорджевич (Росси, 76)

"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Гобби, Сполли (Дайнелли, 79), Гамберини, Радованович, Бастьен (Ригони, 80), де Гузман (Иско, 64), Бирса, Хетемай, Инглесе

Предупреждения: Милинкович-Савич, 30, Каччиаторе, 45, Иско, 70, Лулич, 85
Теги: Кьево Лацио
Сегодня, 22:25
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