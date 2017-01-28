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"Арсенал" забил пять голов в ворота "Саутгемптона"

"Арсенал" разгромил "Саутгемптон" в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Кубок Англии

1/16 финала

"Саутгемптон" - "Арсенал 0:5

Гол: Уэлбек, 19, 28, Уолкотт, 38, 75, 88

"Саутгемптон": Льюис - Стивенс, Гардош, Мартина, Маккуин - Рид, Класи, Симс, Хейбьерг, Исгроув, (Тадич, 71), - Лонг, (Редмонд, 71).

"Арсенал": Оспина - Мустафи, Гиббс, Бельерин, Холдинг - Рен-Аделед, Мэйтленд-Найлз, Окслейд-Чемберлен, Уолкотт - Перес, Уэлбек, (Санчес, 73).
Теги: Арсенал Саутгемптон
Сегодня, 22:26
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