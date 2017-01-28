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"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Арсенал" забил пять голов в ворота "Саутгемптона"
"Арсенал" разгромил "Саутгемптон" в матче 1/16 финала Кубка Англии.
Кубок Англии
1/16 финала
"Саутгемптон" - "Арсенал 0:5
Гол: Уэлбек, 19, 28, Уолкотт, 38, 75, 88
"Саутгемптон": Льюис - Стивенс, Гардош, Мартина, Маккуин - Рид, Класи, Симс, Хейбьерг, Исгроув, (Тадич, 71), - Лонг, (Редмонд, 71).
"Арсенал": Оспина - Мустафи, Гиббс, Бельерин, Холдинг - Рен-Аделед, Мэйтленд-Найлз, Окслейд-Чемберлен, Уолкотт - Перес, Уэлбек, (Санчес, 73).
Кубок Англии
1/16 финала
"Саутгемптон" - "Арсенал 0:5
Гол: Уэлбек, 19, 28, Уолкотт, 38, 75, 88
"Саутгемптон": Льюис - Стивенс, Гардош, Мартина, Маккуин - Рид, Класи, Симс, Хейбьерг, Исгроув, (Тадич, 71), - Лонг, (Редмонд, 71).
"Арсенал": Оспина - Мустафи, Гиббс, Бельерин, Холдинг - Рен-Аделед, Мэйтленд-Найлз, Окслейд-Чемберлен, Уолкотт - Перес, Уэлбек, (Санчес, 73).
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