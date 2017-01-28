Менхенгладбахская "Боруссия" победила "Байер"

Менхенгладбахская "Боруссия" в гостевом матче 18-го тура чемпионата Германии обыграла "Байер" - 3:2.



Чемпионат Германии



18 тур



"Байер" - "Боруссия" М 2:3



Гол: Та, 31, Эрнандес, 34 - Штиндль, 53, 58, Раффаэл, 71



"Байер": Лено, Венделл, Та, Топрак, Хенрихс (Едвай, 65), Арангис (Хавец, 66), Беллараби (Кисслинг, 77), Кампль, Чалханоглу, Эрнандес, Брандт



"Боруссия" М: Зоммер, Янчке, Вендт, Кристенсен, Вестергор, Крамер, Хофман (Дрмич, 90), Дахуд, Штиндль, Азар (Хан, 70), Раффаэл (Джонсон, 85)