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Владимир Стржалковский: тренер команды не может заставить дорогостоящих футболистов играть на соответствующем уровне (2)
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17:27
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
Менхенгладбахская "Боруссия" победила "Байер"
Менхенгладбахская "Боруссия" в гостевом матче 18-го тура чемпионата Германии обыграла "Байер" - 3:2.
Чемпионат Германии
18 тур
"Байер" - "Боруссия" М 2:3
Гол: Та, 31, Эрнандес, 34 - Штиндль, 53, 58, Раффаэл, 71
"Байер": Лено, Венделл, Та, Топрак, Хенрихс (Едвай, 65), Арангис (Хавец, 66), Беллараби (Кисслинг, 77), Кампль, Чалханоглу, Эрнандес, Брандт
"Боруссия" М: Зоммер, Янчке, Вендт, Кристенсен, Вестергор, Крамер, Хофман (Дрмич, 90), Дахуд, Штиндль, Азар (Хан, 70), Раффаэл (Джонсон, 85)
Чемпионат Германии
18 тур
"Байер" - "Боруссия" М 2:3
Гол: Та, 31, Эрнандес, 34 - Штиндль, 53, 58, Раффаэл, 71
"Байер": Лено, Венделл, Та, Топрак, Хенрихс (Едвай, 65), Арангис (Хавец, 66), Беллараби (Кисслинг, 77), Кампль, Чалханоглу, Эрнандес, Брандт
"Боруссия" М: Зоммер, Янчке, Вендт, Кристенсен, Вестергор, Крамер, Хофман (Дрмич, 90), Дахуд, Штиндль, Азар (Хан, 70), Раффаэл (Джонсон, 85)
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