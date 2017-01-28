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Клаудио Раньери: "Лестер" должен сосредоточиться и стать более целеустремлённым
Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после матча 1/16 финала Кубка Англии против "Дерби Каунти" (2:2) посетовал на ошибки в обороне своей команды.
"Это был тяжелый матч. Начало встречи осталось за нами, но потом соперник заставил нас поволноваться. Во втором тайме мы снова начали хорошо. Было трудно взломать оборону соперника, но, к счастью, Морган спас нас. Команда должна сосредоточиться и стать более целеустремлённой. "Лестер" слишком много пропускает", - цитирует Раньери ВВС.
"Это был тяжелый матч. Начало встречи осталось за нами, но потом соперник заставил нас поволноваться. Во втором тайме мы снова начали хорошо. Было трудно взломать оборону соперника, но, к счастью, Морган спас нас. Команда должна сосредоточиться и стать более целеустремлённой. "Лестер" слишком много пропускает", - цитирует Раньери ВВС.
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