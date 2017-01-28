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Йосуа Киммих: я не считал Гвардиолу своим футбольным отцом

Полузащитник "Баварии" Йосуа Киммих рассказал о своём отношении к бывшему наставнику команды Хосепу Гвардиоле.

"Нельзя сказать, что мне не хватает Гвардиолы. Я не считал его своим футбольным отцом. Думаю, он сказал об этом, поддавшись импульсу. Но я очень рад, что Пеп поверил в меня. Он в предыдущем сезоне помог мне стать более сильным игроком. Анчелотти также доверяет мне. Я стараюсь поднимать планку всё выше", — цитирует Киммиха FourFourTwo.
Теги: Гвардиола Бавария
Сегодня, 23:02
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