Йосуа Киммих: я не считал Гвардиолу своим футбольным отцом

Полузащитник "Баварии" Йосуа Киммих рассказал о своём отношении к бывшему наставнику команды Хосепу Гвардиоле.



"Нельзя сказать, что мне не хватает Гвардиолы. Я не считал его своим футбольным отцом. Думаю, он сказал об этом, поддавшись импульсу. Но я очень рад, что Пеп поверил в меня. Он в предыдущем сезоне помог мне стать более сильным игроком. Анчелотти также доверяет мне. Я стараюсь поднимать планку всё выше", — цитирует Киммиха FourFourTwo.