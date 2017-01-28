Фредерик Антц: тяжело проигрывать со счётом 1:5, но такова разница между "Монпелье" и "Марселем"

Главный тренер "Монпелье" Фредерик Антц прокомментировал крупное поражение в матче 22-го тура Лиги 1 от "Марселя" (1:5).



"Мы пропустили быстрый гол и не смогли ответить, получив новые удары. Тяжело проигрывать со счётом 1:5, но такова разница между "Монпелье" и "Марселем". Январь складывается для нас сложно по многим причинам. Нам не хватает в том числе уверенности в себе. Но главный отрезок сезона для нас будет с 4 февраля по 11 марта", - цитирует Антца AFP.