Роберт Левандовски: было бы лучше, если Обамеянг останется в чемпионате Германии

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски выразил мнение, что нападающему дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянгу лучше остаться в Германии.



"Мне неизвестны его планы, но было бы лучше, если бы он остался в чемпионате Германии. Многое зависит от "Боруссии", но возможно, клуб намерен заработать на его трансфере", - цитирует игрока Le Figaro.