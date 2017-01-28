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Роберт Левандовски: было бы лучше, если Обамеянг останется в чемпионате Германии

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски выразил мнение, что нападающему дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянгу лучше остаться в Германии.

"Мне неизвестны его планы, но было бы лучше, если бы он остался в чемпионате Германии. Многое зависит от "Боруссии", но возможно, клуб намерен заработать на его трансфере", - цитирует игрока Le Figaro.
Теги: Левандовски Обамеянг Боруссия Д
Вчера, 23:16
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