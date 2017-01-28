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Франк Кесси может перебраться в "Рому"

Полузащитник "Аталанты" Франк Кесси попал в сферу интересов "Ромы", утверждает Football Italia.

Римляне выразили желание арендовать игрока с правом выкупа в дальнейшем. В текущем сезоне чемпионата Италии Кесси провел 16 матчей, забил шесть голов и сделал два результативных паса.
Теги: Рома Аталанта Трансферы
Вчера, 23:31
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