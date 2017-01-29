"Интер" одержал седьмую победу подряд в чемпионате Италии

В матче 22-го тура чемпионата Италии "Интер" дома разгромил "Пескару" . Для "нерадзурри" эта победа стала седьмой подряд в Серии А, миланцы вышли на четвертое место.



Чемпионат Италии. 22 тур



"Интер" - "Пескара" - 3:0



Голы: Д'Амброзио, 23, Мариу, 43, Эдер, 73



"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Сантон, 85), Нагатомо, Миранда, Брозович, Медель, Гальярдини, Мариу, Кандрева (Габриэл, 76), Перишич (Эдер, 71), Икарди



"Пескара": Биссарри, Дзампано, Бираги, Стендардо (Крешенци, 55), Кода, Бруно, Мемушай, Верре, Бенали, Баэбек (Черри, 75), Кастанос (Кубас, 82)



Предупреждения: Нагатомо, 54, Бираги, 67