Сборная Камеруна стала первым полуфиналистом Кубка Африки

Сборная Камеруна в серии пенальти переиграла команду Сенегала в матче 1/4 финала Кубка Африки. В следующей стадии туринира камерунцы встретятся с победителем пары ДР Конго – Гана.



Кубок Африки. 1/4 финала



Сенегал - Камерун - 0:0. Пенальти - 4:5



Сенегал: Диалло, М`Бенге (Сисс, 86), Гассама, Мбодж, Кулибали, Куяте (Ндиай, 109), Гуйе, Севе, Диуф (Соу, 64), Мане, Кейта.



Камерун: Ондоа, Тейку, Ойонго, Фай, Нгадо, Сиани, Джум (Манджек, 102), Муканджо, Токо Экамби (Зуа, 46), Тамбе (Абубакар, 102), Бассогог.



Предупреждения: Диуф, 13. Ойонго, 25. Фай, 59. Джум, 82. Куяте, 90+3.