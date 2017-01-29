Каталин Карп: переход в "Уфу" - это шаг вперед

Новичок "Уфы" Каталин Карп прокомментировал свой переход в российскую команду.



"Первые впечатления – положительные. Хорошие ребята, хороший коллектив. Мне сказали, что я буду играть на позиции центрального защитника, но я могу играть и опорного.



Переход в "Уфу" - это шаг вперед. Потому что это чемпионат России – это хороший уровень", - цитирует молдавского футболиста клубное телевидение.



Напомним, ранее Карп выступал за румынские "Вииторул", "Стяуа" и ЧФР "Клуж".



