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Александр Кокорин: главное, чтобы оставил голы для официальных матчей

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин высказался относительно победы над "Легией" в товарищеском матче. Напомним, форвард забил в игре оба мяча.

"Хорошо, что мне удается забивать. Главное, чтобы не забил все мячи здесь, а оставил на важные матчи. Это ведь просто подготовка к официальным встречам.

Главный тренер сказал, что все, что мы готовили на тренировках, прошло в игре. Наверное, это показатель нашей работы. Соперники на сборах стали уже сильнее, "Легия" играла в Лиге чемпионов. Они хотели сыграть с нами и на первом сборе. Теперь силы в матчах заканчиваются быстрее", - цитирует Кокорина официальный сайт "Зенита".
Теги: Кокорин Зенит
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