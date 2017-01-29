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"Вест Бромвич" готов предложить "Зениту" 5 млн фунтов за Николаса Ломбертса

"Вест Бромвич Альбион" ведет переговоры с "Зенитом" о приобретении бельгийского защитника Николаса Ломбертса и уже предложил российскому клубу за футболиста £ 5 млн (€5,8 млн), сообщает "Газета.ru" со ссылкой на The Sun.

Ломбертс находится и в сфере интересов четырех бельгийских клубов, однако бельгийцы не готовы удовлетворить финансовые запросы "Зенита".
Теги: Вест Бромвич Зенит Ломбертс
Сегодня, 07:21
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