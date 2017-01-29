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Филлип Коку: ПСВ делает все, чтобы оставить Дейви Преппера в клубе

Полузащитник ПСВ Дейви Преппер, забивший победный гол в матче 20-го тура чемпионата Голландии с "Хераклесом" (2:1) отказался от комментария по поводу возможного ухода из Эйндховена. Напомним, ранее сообщалось, что ПСВ отверг предложение "Зенита" по 25-летнему футболисту в размере 14 миллионов евро.

"Давайте подождем и посмотрим", – подчеркнул Пеппер.

При этом главный тренер команды Филлип Коку подчеркнул, что клуб сделает все возможное, чтобы Преппер остался в команде, однако не все зависит от них.

СЭ
Теги: ПСВ Зенит
Сегодня, 07:28
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№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 07:43) #
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Губить карьеру добротного игрока голландцы не хотят.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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