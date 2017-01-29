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Луис Адриано и Александр Самедов забили свои первые голы за "Спартак" (видео)

Новички "Спартака" Александр Самедов и Луис Адриано впервые отличились за красно-белых.

Это произошло в их дебютном матче со вторым составом словацкой "Жилины" на сборах в ОАЭ. Итоговый счет - 5:1.

Теги: Спартак
Сегодня, 07:36
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(0)
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 08:06) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Charodei
От тура тура визг о неправильном судействе и вселенском заговоре будет только нарастать.

5-6 пеналей, 4-5 из них победных в пользу Велико Спартака, вполне удовлетворит всю футбольную страну.

И хотелось бы, что бы Федун все таки потратил своих родных потом заработанных лямов 10 эфриков на подкуп судей и команд. Пора возвращать свое законное!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 08:00) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Интересных 13 туров нас ожидают !

Это точно!От тура тура визг о неправильном судействе и вселенском заговоре будет только нарастать. joy
Регистрация: 27.07.2013
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 07:49) #
  • +2
  •  (4)

Интересных 13 туров нас ожидают !


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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