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Сегодня исполняется 68 лет ветерану "Спартака" Евгению Ловчеву

Сегодня, 29 января, исполняется 68 лет прославленному российскому футболисту Евгению Ловчеву.

За свою игровую карьеру он выступал за московский "Спартак", московское "Динамо" и "Крылья Советов". За сборную СССР провел 58 матчей, в которых забил 1 мяч.

Евгений Ловчев является бронзовым призером Олимпийских игр-1972 года, обладателем Кубка СССР (1972), чемпионом СССР (1969), а также серебряным (1974) и бронзовым (1970) его призером.
Теги: Спартак Ловчев
Сегодня, 07:42
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