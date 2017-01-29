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Сегодня исполняется 68 лет ветерану "Спартака" Евгению Ловчеву
Сегодня, 29 января, исполняется 68 лет прославленному российскому футболисту Евгению Ловчеву.
За свою игровую карьеру он выступал за московский "Спартак", московское "Динамо" и "Крылья Советов". За сборную СССР провел 58 матчей, в которых забил 1 мяч.
Евгений Ловчев является бронзовым призером Олимпийских игр-1972 года, обладателем Кубка СССР (1972), чемпионом СССР (1969), а также серебряным (1974) и бронзовым (1970) его призером.
За свою игровую карьеру он выступал за московский "Спартак", московское "Динамо" и "Крылья Советов". За сборную СССР провел 58 матчей, в которых забил 1 мяч.
Евгений Ловчев является бронзовым призером Олимпийских игр-1972 года, обладателем Кубка СССР (1972), чемпионом СССР (1969), а также серебряным (1974) и бронзовым (1970) его призером.
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