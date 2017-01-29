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Сергей Кирьяков: в ближайшие дни подпишем одного новичка, ждите новостей

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков рассказал о том, кто может пополнить команду на втором подготовительном сборе.

"Кто пополнит "Арсенал"? К нам должны приехать два – три футболиста на просмотр. Мы дадим им шанс проявить себя в контрольных матчах, как раз сейчас ведутся переговоры по этому вопросу.

Думаю, что в ближайшие дни мы подпишем еще одного новичка. Работа в этом направлении ведется и не прекращается. Так что ждите новостей", - цитирует Кирьякова официальный сайт "Арсенала".
Теги: Кирьяков Арсенал Тула
Сегодня, 07:47
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