Яя Туре: мне удалось забить красивый гол

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре прокомментировал победу своей команды в матче против "Кристал Пэлас" (3:0) в 1/16 финала Кубка Англии.



"Я не хочу сказать, что мне повезло. Мне удалось забить красивый гол. В этом сезоне я бью не так много свободных ударов, потому что это отлично получается у Де Брейне. У нас в команде много игроков, которые могут пробить штрафной. За это право идет большая конкуренция. И это положительный момент для команды", - приводит его слова официальный сайт клуба.