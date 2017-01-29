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Яя Туре: мне удалось забить красивый гол

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре прокомментировал победу своей команды в матче против "Кристал Пэлас" (3:0) в 1/16 финала Кубка Англии.

"Я не хочу сказать, что мне повезло. Мне удалось забить красивый гол. В этом сезоне я бью не так много свободных ударов, потому что это отлично получается у Де Брейне. У нас в команде много игроков, которые могут пробить штрафной. За это право идет большая конкуренция. И это положительный момент для команды", - приводит его слова официальный сайт клуба.
Теги: Туре Манчестер Сити Кристал Пэлас
Сегодня, 08:07
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