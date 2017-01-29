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Дэнни Уэлбек: у меня уже был опыт возвращения после травмы

Нападающий "Арсенала" Дэнни Уэлбек прокомментировал победу своей команды в матче против "Саутгемптона" (5:0) в 1/16 финала Кубка Англии.

"У меня уже был опыт возвращения после травмы. Я наконец-то дождался, вышел на поле. Это ужасное состояние - несколько месяцев травмы. Я люблю забивать голы, поэтому сегодняшний матч мне очень понравился", - цитирует англичанина ВВС.
Теги: Уэлбек Арсенал Саутгемптон
Сегодня, 08:20
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