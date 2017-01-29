Тео Уолкотт: "Саутгемптон" всегда будет в моем сердце

Полузащитник "Арсенала" Тео Уолкотт прокомментировал победу своей команды в матче против "Саутгемптона" (5:0) в 1/16 финала Кубка Англии.



"Мы знали, как может сыграть "Саутгемптон", мы были готовы к матчу. Дэнни Уэлбек вернулся с грохотом. Мы создали много моментов, приятно, что не пропустили. "Саутгемптон" всегда будет в моем сердце. У меня большие воспоминания остались в этом клубе. Я буду болеть за них в Кубке Лиги", - приводит его слова ВВС.