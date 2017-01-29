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Диего Симеоне: мы должны улучшить свою игру

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал ничью своей команды в матче против "Алавеса" (0:0) в 20 туре Примеры.

"Мы заработали одно очко. Результат лучше, чем наша игра. В целом, матч получился интересным. Но мы должны улучшить свою игру. "Алавес" меня не удивил", - цитирует Симеоне пресс-служба клуба.
Теги: Симеоне Атлетико Алавес
Сегодня, 09:26
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