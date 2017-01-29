Арсен Венгер: на такую игру было приятно смотреть

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал победу своей команды в матче против "Саутгемптона" (5:0) в 1/16 финала Кубка Англии.



"Я думаю, что мы сыграли хорошо. На такую игру было приятно смотреть. Мы были очень опасны. Уэлбек здорово сыграл в атаке. Он возвращается после травмы. Дэнни Уэлбек пережил трудные моменты, но его устойчивость впечатляет", - цитирует Венгера ВВС.