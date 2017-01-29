Алешандре Пато не перейдет в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Нападающий "Вильярреала" Алешандре Пато не перейдет в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь", информирует FOX Sports.



27-летний футболист прошел медицинское обследование в новой команде, однако против его перехода в последний момент высказался президент "Тяньцзиня".