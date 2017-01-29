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Алешандре Пато не перейдет в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Нападающий "Вильярреала" Алешандре Пато не перейдет в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь", информирует FOX Sports.

27-летний футболист прошел медицинское обследование в новой команде, однако против его перехода в последний момент высказался президент "Тяньцзиня".
Теги: Пато Вильярреал Трансферы
Сегодня, 10:12
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№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 10:50) #
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Болеет за:
«Алания»
Вот так-то,- китайцы уже начали отбор, а не просто бабками заманивать "звёзд", им не нужны "зазвездившиеся",- Дзюба, Кокорин, Смолов уже "мимо кассы"... wink joy
Регистрация: 3.05.2015
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