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Стефано Пиоли: "Интер" победил заслуженно
Главный тренер "Интера" Стефано Пиоли прокомментировал победу в матче 22-го тура чемпионата Италии над "Пескарой" (3:0).
"Я доволен игрой и результатом. "Интер" победил заслуженно. Хотя можно было лучше контролировать ход встречи. Были ошибки, когда мы дарили "Пескаре" мяч. Нужно работать над этим. "Ювентус"? Это будет важный матч, однако перед ним нам предстоит сыграть в Кубке Италии с "Лацио", - цитирует Пиоли Tmw.
"Я доволен игрой и результатом. "Интер" победил заслуженно. Хотя можно было лучше контролировать ход встречи. Были ошибки, когда мы дарили "Пескаре" мяч. Нужно работать над этим. "Ювентус"? Это будет важный матч, однако перед ним нам предстоит сыграть в Кубке Италии с "Лацио", - цитирует Пиоли Tmw.
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