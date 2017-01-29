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Диего Годин может получить длительную дисквалификацию

Капитан "Атлетико" Диего Годин может получить длительную дисквалификацию, утверждает The Sun.

Испанец в матче 20-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (0:0) поддался на провокацию нападающего Силвы Дейверсона, который п
Теги: Годин Атлетико
Сегодня, 11:20
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