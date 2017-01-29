Защитник "Гремио" перейдет в "Гамбург"

Защитник "Гремио" Уоллас может продолжить карьеру в "Гамбурге", сообщает Paulo Freitas.



Переход уже подтвердил тренер бразильской команды. Это приобретение обойдется черно-синим в 10 миллионов евро.