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Защитник "Гремио" перейдет в "Гамбург"

Защитник "Гремио" Уоллас может продолжить карьеру в "Гамбурге", сообщает Paulo Freitas.

Переход уже подтвердил тренер бразильской команды. Это приобретение обойдется черно-синим в 10 миллионов евро.
Теги: Гремио Гамбург Трансферы
Сегодня, 11:26
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