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Луис Энрике: ситуация в Китае идеальна для игроков

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике заявил, что не видит проблемы в отъезде игроков в Китай.

"Мне кажется, что ситуация в Китае идеальна для игроков. Журналисты же тоже меняют работу, ища более прибыльную. И после смены работы вас, журналистов, друзья потом еще поздравят, а не назовут предателем или наемником. Если же это сделает футболист, то быстро получит такое клеймо. Могу ли я поехать в Китай? Не знаю. Я не знаю, что будет через неделю, не говоря уже о более продолжительном сроке", - цитирует Энрике A Bola.
Теги: Энрике Барселона
Сегодня, 12:10
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