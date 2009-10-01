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Бранислав Иванович может продлить контракт с "Челси"

Защитник "Челси" Бранислав Иванович, на которого претендует "Зенит", может остаться в лондонском клубе, информирует Daily Mail.

Сообщается, что "синие" могут продлить контракт с сербом до лета 2018 года.
Теги: Иванович Челси Зенит
Сегодня, 12:32
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24
(1)
№24 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 14:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Массио просто был обязан позвонить Конте

Конте вряд ли вспомнит бывшего помощника опального кб физрука)
Регистрация: 24.04.2009
№23 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 14:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
Я не гуляю по левым ссылкам.... запомни умник!


Исключительный вы человек


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№22 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Он перебегает и задавит ПромЕса тушей навзничь.)))

Этот валенок Промеса даже во сне не перебегает
Регистрация: 2.02.2012
№21 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:17) #
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Цитата: капля никотина
Каррера трансфер Бронислава к вам убьет??



Пустое. Если бы Каррера сам претендовал на Бронислава, ещё можно было допустить, что он попользуется своими отношениями с Конте. Но вести закулисную игру против трансфера в другую команду не будет. Не того типа он чел! Танки, хотя грязи и не боятся, но когда эта грязь от пахоты, а не от подленькой интрижки. На унижение и признание собственной неуверенности Каррера не пойдёт. Ему пофиг: будет Броня в Зине - не будет.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№20 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 14:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Mitrich
Цитата: mongolor
Адаптация в новой команде......слышал о такой?


Очень ты мне прокурорского напоминаешь.)))

Я не гуляю по левым ссылкам.... запомни умник!
Регистрация: 24.04.2009
№19 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 14:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
Адаптация в новой команде......слышал о такой?


Очень ты мне прокурорского напоминаешь.)))

Цитата: shatronok
Из самой быстрой и атлетичной в нашу.


Так а чего ему тогда адаптироваться? Он перебегает и задавит ПромЕса тушей навзничь.)))


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№18 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 14:06) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Mitrich,
Самая обычная. Из самой быстрой и атлетичной в нашу. Плюс смена команды и места жительства.
Регистрация: 12.07.2014
№17 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 14:03) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Mitrich
Какая накуй адаптация??

Адаптация в новой команде......слышал о такой?
Регистрация: 24.04.2009
№16 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Это будет очень верное решение
Регистрация: 2.02.2012
№15 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 13:53) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: shatronok
Ещё время на адаптацию


Какая накуй адаптация???? Он паровозами адаптирован так, что в самой быстрой и атлетичной лиге звездой стал. Ты о чем вообще?


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:50) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Mitrich
У меня ответа нет, чаще по личному опыту перевешивают деньги.

Точно. Они всегда перевешивают.
Регистрация: 3.03.2007
№13 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 13:47) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Mitrich
Цитата: shatronok
У зенита строится новая команда, Иванович и Нобоа это отработанный материал, поэтому они не нужны.


Ты сам себе противоречишь.
При строительстве новой команды без таких Игроков с большой буквы не обойтись. КТО???? Кто будет учить как надо играть в обороне на своём опыте? Новосельцев? Думай.
Надеюсь все таки Броня придет.

Старый он уже чтобы играть на прежнем уровне. Ещё время на адаптацию уйдёт, которого у него в игровой карьере и так не густо осталось. И с чего ты взял что он хороший учитель? Зато 5млн. ежегодно платить надо.Вот я и думаю , на хера козе баян? Про Нобоа сказать игрок с большой буквы язык не поворачивается.
Регистрация: 12.07.2014
№12 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 13:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Как думаешь - Каррера трансфер Бронислава к вам убьет??


Привет Миша. Не хотелось бы.))
Бронислав то что нам необходимо как воздух. У вас в защите швах и у нас в центре дыра. Вот кто больше пропустит тот и обосрётся жидко.
Я понимаю почему вы не хотите его прихода и Каррера в том числе.
Что круче хорошие отношения или бобло в данном контексте ... вопрос.))
У меня ответа нет, чаще по личному опыту перевешивают деньги.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№11 Написал: arni689 (Сегодня, 13:38) #
  • +3
  •  (5)

На фиг ему какой то зенит только за бабло,спортивной составляющей там никакой.И если будет хоть малейший шанс то конечно останется в Англии
Регистрация: 29.01.2017
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:34) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: shatronok
У зенита строится новая команда, Иванович и Нобоа это отработанный материал, поэтому они не нужны.

А вы таки не поняли что есть единственная альтернатива между Ивановичем и Нобоа???? Если обоих наxyй - значит никого.

Цитата: Mitrich
Ты сам себе противоречишь.

Митрич, категоричнейший бонжур тебе, луч света в темном царстве.

Как думаешь - Каррера трансфер Бронислава к вам убьет??
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 13:32) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: shatronok
У зенита строится новая команда, Иванович и Нобоа это отработанный материал, поэтому они не нужны.


Ты сам себе противоречишь.
При строительстве новой команды без таких Игроков с большой буквы не обойтись. КТО???? Кто будет учить как надо играть в обороне на своём опыте? Новосельцев? Думай.
Надеюсь все таки Броня придет.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:31) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: tfu
За один сезон станет и чемпионом Англии, и чемпионом России

А еще обладателем ЛЧ и говночашки.
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 13:25) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Цитата: shatronok
И это очень хорошо, не нужен он Зениту.

Ха.... ха..... ха.....

Защитник,забивающий голы в самой атлетичной и быстрой лиге в мире. Ну да - лучше Нобоа, вихляющий лениво бедрами. Берите.

P.S. Массио просто был обязан позвонить Конте и уeбать этот единственно опасный трансфер на корню. Чего он , видимо, и сделал.

По Нобоа я своё мнение написал в другом месте. У зенита строится новая команда, Иванович и Нобоа это отработанный материал, поэтому они не нужны.
Регистрация: 12.07.2014
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:21) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Савелий
У него реальный шанс еще раз стать чемпионом Англии, ну там и премиальные......зачем что-то менять?

За один сезон станет и чемпионом Англии, и чемпионом России


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:18) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: shatronok
И это очень хорошо, не нужен он Зениту.

Ха.... ха..... ха.....

Защитник,забивающий голы в самой атлетичной и быстрой лиге в мире. Ну да - лучше Нобоа, вихляющий лениво бедрами. Берите.

P.S. Массио просто был обязан позвонить Конте и уeбать этот единственно опасный трансфер на корню. Чего он , видимо, и сделал.
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 13:15) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
И это очень хорошо, не нужен он Зениту.
Регистрация: 12.07.2014
№3 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 13:14) #
  • -2
  •  (4)

еще один облом
Регистрация: 4.08.2016
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:42) #
  • +1
  •  (3)

У него реальный шанс еще раз стать чемпионом Англии, ну там и премиальные......зачем что-то менять?
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 12:39) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
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Регистрация: 20.01.2017
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