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Мигель Анхель Мойя: нам надо готовиться к матчу против "Барселоны"

Голкипер "Атлетико" Мигель Анхель Мойя прокомментировал ничью своей команды в матче против "Алавеса" (0:0) в 20 туре чемпионата Испании.

"Алавес" был интереснее нас в первом тайме. Во втором тайме игра стала равной. Я уже думаю об игре против "Барселоны" в рамках Кубка. Нам надо готовиться к этому матчу", - цитирует вратаря официальный сайт клуба.
Теги: Атлетико Барселона Алавес
Сегодня, 12:48
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