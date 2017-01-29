Мигель Анхель Мойя: нам надо готовиться к матчу против "Барселоны"

Голкипер "Атлетико" Мигель Анхель Мойя прокомментировал ничью своей команды в матче против "Алавеса" (0:0) в 20 туре чемпионата Испании.



"Алавес" был интереснее нас в первом тайме. Во втором тайме игра стала равной. Я уже думаю об игре против "Барселоны" в рамках Кубка. Нам надо готовиться к этому матчу", - цитирует вратаря официальный сайт клуба.