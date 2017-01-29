Антонио Конте: обыграть на выезде "Ливерпуль" всегда сложно

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился ожиданиями от матча против "Ливерпуля".



"Обыграть на выезде "Ливерпуль" всегда сложно. В нашем распоряжении есть всего два дня на подготовку. В этом сезоне мы уступили дома лишь однажды, и это был как раз поединок против "Ливерпуля". Так что очень важно правильно оценить мощь соперника. Нам предстоит важнейшая игра, которая будет очень сложной. Но решающим этот поединок не станет - впереди ещё останется 15 туров, и "Ливерпуль" будет до конца сражаться за победу в чемпионате", - цитирует Конте официальный сайт "Челси".