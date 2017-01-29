Массимилиано Аллегри может возглавить "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может покинуть клуб по по окончании сезона, так как его контракт, рассчитанный до лета 2017 года, до сих пор не продлён, передает The Sunday Express.



"Канониры" сейчас ведут переговоры с представителями наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.