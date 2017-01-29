Пьеро Аусилио: "Интер" не уступает ни одной команде в Италии

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аусилио считает, что команда никому не уступает по классу в Серии А.



"Интер" не уступает ни одной команде в Италии, даже тем, которые опережают нас в турнирной таблице. Мы начали с отставанием от графика, но когда строишь что-то значительное необходимо обращать внимание на каждую мелочь. Время покажет, стоит ли подкорректировать выбранный нами курс. Я был приятно поражен, увидев, какое внимание Пиоли уделяет работе с деталями. От его взора не ускользает ничего. В нём я вижу истинные качества великого тренера", - цитирует Аусилио Mediaset Premium.