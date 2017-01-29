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"Кубань" одержала волевую победу над болгарским "Дунавом"

Контрольный матч.

"Кубань" (Россия) — "Дунав" (Болгария) — 2:1 (0:1).

Голы: Будинов, 40, с пен. (0:1). Маляров, 79, с пен. (1:1). Обухов, 88 (2:1).
Теги: Кубань
Сегодня, 13:32
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